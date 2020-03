Coronavirus, Giovanni Toti: "La curva del contagio continua a scendere, le misure di contenimento funzionano"

“I numeri ci dicono che la proporzione dei tamponi, che sono maggiori rispetto a ieri e che quindi hanno prodotto maggiori risultati, sia la stessa identica di ieri, segno che il rallentamento della salita dato ieri come evidenza, sia pure da confermare, sta continuando. Questa settimana va così, la curva ha finalmente ridotto la pendenza”. Lo ha detto il presidente della regione Giovanni Toti questa sera durante il consueto punto stampa di aggiornamento sul coronavirus.

Nonostante l'aumento dei casi, il presidente della regione ha parlato di situazione sotto controllo, anche dal punto di vista dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti di pneumologia.



Toti ha aggiornato sull’arrivo dei dispositivi di protezione individuale, annunciando che tute e mascherine per medici, infermieri, personale di rsa, pubbliche assistenze e farmacie sono arrivate tute e mascherine. Nei prossimi giorni un nuovo carico arriverà a Malpensa e sarà distribuito ai lavoratori dei cantieri per la loro sicurezza.



Proprio sui cantieri, il governatore ha detto di aver chiesto al governo di dare un’interpretazione al decreto legge che preveda la continuazione dei lavori ritenuti strategici, facendo riferimento al cantiere per lo scolmatore, per l’eliminazione del dissesto idrogeologico del Bisagno e del Ferreggiano, a Genova.



Infine Toti ha aggiornato i dati sul contagio del personale sanitario, che per quanto riguarda la città di Genova vede 110 tra medici, infermieri e oss risultati positivi, su 1170 tamponi effettuati, per una percentuale del 9,4%, con un minimo (5,5%) al San Martino e un picco (sopra il 10%) al Galliera.



In conclusione Toti ha ribadito che la curva dei contagi continua a scendere, "segno che, ci dicono gli esperti, le misure di contenimento funzionano".



Dopo il governatore è intervenuta la vice presidente e assessore alla sanità Sonia Viale, che ha aggiornato sul progetto relativo ai test sierologici sul personale sanitario avviato da Alisa. "I test - ha commentato l'assessore - permettono risultati affidabili su un certo numero di pazienti, ma il tampone sarà sempre l'ultima parola".



L'assessore ha poi annunciato che domani sarà revocata l'ordinanza che prevedeva la requisizione delle mascherine ai farmacisti. In conclusione Viale ha ringraziato i capigruppo di maggioranza e opposizione con cui oggi ha avuto un colloquio in video conferenza.