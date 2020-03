Costa Luminosa a Savona, via ai tamponi sui 435 membri dell'equipaggio

Saranno effettuati i tamponi da parte di Usmaf su tutti e 435 i membri dell'equipaggio a bordo di Costa Luminosa attraccata nel porto di Savona.

Questa la decisione, dopo la riunione con l'unità di crisi di Costa e l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.

Al momento a bordo si trovano circa 600 marittimi. Il piano prevede la partenza protetta, nella giornata di oggi, di 435 membri dell’equipaggio con altrettanti voli charter dall’aeroporto di Malpensa e Fiumicino: 112 di nazionalità indiana, 68 di nazionalità indonesiana e 255 di nazionalità filippina.

Nella mattinata di ieri intanto un altro membro dell’equipaggio, di nazionalità filippina, era stato trasportato in ospedale San Paolo di Savona: l’uomo, che era asintomatico, è stato portato in Pronto soccorso. Si tratta del decimo ricovero negli ospedali liguri di persone provenienti dalla nave.

"I membri dell'equipaggio lasceranno la nave solo se non ci saranno casi positivi. Entro stasera comunque dovrebbero sbarcare e ripartire tra domani e dopodomani da Malpensa per raggiungere il Piemonte e una struttura in provincia di Torino" spiega l'assessore Giampedrone.

A bordo dovrebbero rimanere 129 membri dell'equipaggio senza sintomi, i quali verranno sottoposti anch'essi ai tamponi.