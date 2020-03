Coronavirus, la musica non si ferma e con "Varazze continua a suonare" arriva a domicilio

In questo periodo in cui ognuno di noi deve mantenere la distanza di un metro dall'altro per evitare il contagio e la diffusione del CoronaVirus c'è qualcosa che non si può fermare e che non ha barriere: la musica. Vediamo, infatti, concerti in streaming, dirette sui diversi social network e iniziative online per combattere la solitudine ad opera dei grandi artisti. E anche Varazze, patria di musicisti, non poteva essere da meno. Ed è per questo che abbiamo pensato a loro, chiamandoli a raccolta e la risposta è stata corale!

Varazze Continua a Suonare è un progetto che vedrà esibirsi online sulla pagina Facebook della città di Varazze, a partire da giovedì 2 aprile, gli artisti varazzini ma anche a tutti coloro che si sono esibiti nella nostra città con un video musicale che avrà il duplice scopo di dare speranza e di dare aiuto alle nostre due associazioni più in prima linea di questa emergenza: la Croce Rossa e la Protezione civile sezione di Varazze. La musica ci permetterà di tendere la mano e abbracciarci virtualmente e di aiutare chi aiuta.

"Neppure da dire - ci fa sapere il Sindaco Alessandro Bozzano - la risposta alla nostra chiamata è stata corale e nei prossimi giorni vi sveleremo i nomi degli artisti che parteciperanno all'iniziativa".