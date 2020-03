"Alla solerzia del sindaco di Pontinvrea nel denigrare gli aiuti dello Stato, corrisponde l'indifferenza nell'attuare iniziative volte ad evitare assembramenti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera giunta alla nostra redazione:

"Sono una residente del comune di Pontinvrea. A corredo dell'articolo da Voi pubblicato ieri (LEGGI QUI), vorrei segnalare che alla solerzia nel denigrare gli aiuti da parte dello Stato al nostro comune da parte del sindaco, corrisponde anche l'indifferenza nell'attuare iniziative volte ad evitare l'assembramento e lo spostamento obbligato delle persone nell'ambito del comune stesso".

"Il 31 marzo scadrà la prima rata della Tari comunale. Ho chiesto tramite la chat, istituita dal comune, se non fosse più opportuno concedere una deroga alla scadenza, proprio per evitare di affollarsi in prossimità dell'ufficio postale (peraltro aperto solo a giorni alterni) ed evitare di uscire di casa per pagare una bolletta quando in ogni dove impera il motto "#iorestoacasa". Non ho ricevuto risposta alcuna".

"Per giunta, in una lettera inviata alla popolazione, recapitata in data 13/3 (quindi in un periodo in cui erano ormai ben note le misure di isolamento adottate dal Governo) si invitano i pontesini a recarsi presso gli Uffici Comunali dal 14 al 24 aprile per il ritiro delle etichette da apporre sui sacchetti dell'umido per la raccolta differenziata. Nessuna comunicazione, anche in questo caso, circa un rinvio (che mi parrebbe opportuno, vista la situazione attuale). Non mi resta che aggiungere, con estremo rammarico, due parole: coerenza zero".