Borghetto, una diretta streaming per consentire a tutti di assistere alla posa della passerella

È tutto pronto per il varo della passerella pedonale sul torrente Varatella previsto per la prossima settimana. Nella giornata di giovedì, i tecnici della mega gru che eseguirà l’intervento hanno fatto un ultimo sopralluogo per definire, insieme al sindaco e al Comandante della Polizia Municipale dottor Enrico Tabó, tutti i dettagli relativi sia al posizionamento dei mezzi sia, trattandosi di trasporti eccezionali, alla logistica legata alla viabilità.

Annuncia il sindaco Canepa: “Da troppo tempo i cittadini di Borghetto aspettano la posa della passerella che unisce le due metà del paese. La reclusione forzata di questo triste periodo, che avrebbe impedito loro di poter assistere al tanto atteso varo, aveva il sapore dell’ennesima beffa. Così abbiamo pensato che trasmettere in diretta streaming tutta l’operazione di posa della passerella nella sua sede definitiva possa essere un bel gesto di cortesia verso i cittadini. In questo modo chiunque potrà, collegandosi da casa, seguire tutte le fasi della lavorazione”.

In ultimo verranno eseguite tutte le finiture di completamento per poter procedere al definitivo collaudo. Per la diretta streaming l’amministrazione ringrazia l’azienda Rocket Way che ha messo a disposizione gratuitamente sia la telecamera che la connessione internet necessaria per la trasmissione.