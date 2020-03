Cairo sanifica strade e uffici comunali. Al via una raccolta fondi per supportare le associazioni di volontariato

Continua la mobilitazione da parte del comune di Cairo Montenotte per far fronte all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Attraverso un video postato su Facebook, il sindaco Paolo Lambertini ha fatto il punto della situazione.

"Sono numerosi i servizi che stiamo portando avanti per supportare la popolazione, in particolare le fasce considerate più deboli - spiega il primo cittadino - Il servizio spesa e farmaci a domicilio sta funzionando bene. Sono oltre 50 le persone aiutate dalla Caritas parrocchiale, dall'associazione 'Diversamente' e dalla Consulta Giovanile. Li ringrazio di cuore per il lavoro che stanno svolgendo".

"In questi giorni, stiamo distribuendo anche le mascherine ad operatori, volontari, commercianti e a tutti coloro che lo richiedono. Ringrazio di cuore i volontari dell'AVO e l'associazione 'Abbazia Ferrania' che stanno realizzando mascherine artigianali".

"Stiamo provvedendo anche alla sanificazione mediante prodotti specifici delle zone di maggiore accesso e quelle considerate più sensibili - prosegue - come l'area dell'ospedale, la casa di riposo, Cairo Salute, le fermate degli autobus, le stazioni e le vie principali del centro storico. Si tratta di una cosa che facciamo in più perché secondo l'Istituto Superiore di Sanità, non esiste un'evidenza scientifica che le superficie che calpestiamo siamo implicate nella trasmissione del virus. Ieri abbiamo sanificato anche gli uffici comunali".

Ma non è tutto. "Domani parte una campagna di raccolta fondi denominata "Tu sei Tutti". Si tratta di un progetto rivolo ai nostri volontari. I fondi serviranno per sostenere le associazioni del territorio che in questo momento ci stanno dando una grossa mano nella gestione dell'emergenza".

Infine, sono in corso le operazioni di montaggio presso Cairo Salute di un ambulatorio da campo (con due tende della Protezione civile) che sarà pronto all'inizio della prossima settimana. "Ringrazio di cuore anche la Protezione civile, il personale e i medici di Cairo Salute, gli operatori sanitari, i militi dell Croce Bianca, le associazioni del territorio, i commercianti e gli operatori ecologici" conclude il primo cittadino Lambertini.