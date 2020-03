Completato marciapiede tra Cengio capoluogo e Genepro, Marazzo: "Opera voluta dall'allora amministrazione Marenco"

"La costruzione di quei marciapiedi era diventata una esigenza anche a causa dell'aumento del traffico pesante dei camion in entrata e uscita delle aree ex-Acna per i lavori della copertura della zona A1 che, come rilevato da Prefettura e Provincia, rendeva poco sicura la viabilità personale".

"In questi giorni, nonostante le difficoltà del momento, a Cengio è stata praticamente completata l'ultima sezione dei marciapiedi di collegamento nella zona della stazione ferroviaria prevista all'interno del progetto di collegamento tra Cengio capoluogo e Cengio Genepro voluto dall'amministrazione comunale di cui facevo parte e guidata dall'allora sindaco Marenco". Cosi commenta in una nota il consigliere di minoranza Massimo Marazzo.

"Per questo la nostra passata amministrazione aveva concordato la realizzazione dell'opera con l'impegno dell'allora Eni-Syndial a farsi carico degli oneri dovuti. È con soddisfazione che oggi vediamo il completamento di quest'opera da noi voluta grazie alla quale i nostri concittadini potranno spostarsi agevolmente e in sicurezza" prosegue.

"Come consigliere di minoranza posso dirmi rasserenato dal fatto che l'operato della mia passata amministrazione continui a dare frutti utili per il paese; rimaniamo ora in attesa del completamento della nuova ala scolastica per la quale avevamo ricevuto un contributo di un milione di euro e attendiamo il restauro di Palazzo Rosso e vicolo Genepro per i quali la nostra passata amministrazione aveva ottenuto un contributo di ben due milioni di euro" conclude il consigliere di minoranza Marazzo.