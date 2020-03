Coronavirus, Borghetto: il parrocco chiede intercessione Madonna della Guardia

Il parroco di San Matteo, Don Antoine Dadour, unito spiritualmente al parroco di S. Antonio Don Francesco Zuccon, chiederà, con solenne Atto di affidamento, l’intercessione della Madonna della Guardia Del Borghetto, in questo momento di particolare prova per il coronavirus.

La solenne preghiera avrà luogo domenica 29 marzo, alle 9.30 nella chiesa di San Matteo, davanti alla statua marmorea della Madonna della Guardia (a porte chiuse), dove, a Lei, Madre celeste, verrà affidato il nostro amato paese e tutta popolazione. Tutti i fedeli sono invitati, da casa, a unirsi spiritualmente alla preghiera anche attraverso i mezzi di comunicazione. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del comune.

"Si ringrazia il sindaco Giancarlo Canepa e le autorità tutte della disponibilità. Ricordiamo a tutti che non è possibile uscire di casa se non per lavoro, salute o comprovata necessità" dichiara il parroco di San Matteo Don Antoine Dadour.