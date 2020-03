Coronavirus, martedì 31 marzo bandiere dei comuni italiani a mezz'asta

Sarà una giornata di lutto per tutti i comuni d'Italia quella di martedì prossimo, 31 marzo.

Una decisione presa da Anci e comunicata questa mattina dal suo presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari, sul proprio profilo Twitter ed in una lettera indirizzata a tutti i suoi colleghi italiani: "Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune. Per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”

“Come succede sempre nelle grandi emergenze - continua quindi Decaro nella sua missiva - noi sindaci, destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini e delle loro comprensibili angosce, siamo sottoposti alla forte pressione di avere la responsabilità di una comunità intera. Lo sconforto, che pure avvertiamo, non deve prevalere. Reagiamo con forza per trasmettere fiducia e speranza. Osserviamo il minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

Un pensiero dal primo cittadino del capoluogo pugliese, a nome di tutti i sindaci rappresentati, è andato poi alla provincia maggiormente colpita dall'emergenza sanitaria nel nostro Paese: "Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia".