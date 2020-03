Costa Luminosa, il questore Giannina Roatta ringrazia il personale delle Forze dell'Ordine coinvolto

Il Questore della provincia di Savona, dottoressa Giannina Roatta, in occasione della attività svolta in Savona riguardante lo sbarco dei passeggeri e del personale della nave da crociera “Costa Luminosa” esprime “il ringraziamento più sentito al personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima che, con la collaborazione del personale della Questura, della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto e del Reparto Navale della Guardia di Finanza, ha assicurato i servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tali gravosi servizi, seppur predisposti in via emergenziale, sono stati assicurati dal personale tutto con spirito di sacrificio, unito ad equilibrio e competenza”.