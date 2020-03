Emergenza Coronavirus: circa 50 senzatetto a Savona, ampliato il servizio accoglienza notturna

Rendono noto il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l'assessore alle politiche sociali Ileana Romagnoli: "In applicazione delle direttive dei diversi DPCM e ordinanze che si sono succedute in materia di contenimento dei contagi da Covid 19, nella nostra Città risulterebbero presenti circa 50 persone senzatetto.

Per far fronte a tale emergenza si propone che, nell'ambito delle attività svolte attraverso il Patto di Sussidiarietà siglato fra il Comune di Savona e la Fondazione, sia temporaneamente ampliato il servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora.

La modalità di ampliamento (ulteriori 20 posti letto, presso i locali del Seminario Vescovile di Savona, che dispone di stanze e servizi adeguate a tale scopo) sarà effettuata applicando le opportune misure di prevenzione ed estendendo la fruibilità dei locali e degli spazi attigui per l'intera giornata, nell'ottica di ridurre la presenza immotivata di persone per le strade cittadine.

Fatti salvi eventuali ulteriori indirizzi circa le misure igienico sanitarie da parte del servizio di igiene pubblica della ASL 2 savonese, vista la delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 222 del 17 marzo 2020, unitamente al parere in merito alla fattibilità dell'intervento, rilasciato dal Direttore Sociosanitario di Alisa si comunica che è possibile dar corso all'ampliamento.

Preliminarmente all'avvio del servizio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza e di prevenzione richiamate nei DPCM e relativi allegati e dalla normativa intercorsa in tema di emergenza COVID 19, in particolare sul rispetto delle distanze interpersonali, oltre all'attivazione di un monitoraggio da parte di un medico volontario messo a disposizione dalla Fondazione.