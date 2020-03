Le ambulanze della Croce Rossa di Vado e Quiliano sfilano per le strade dei due comuni per incoraggiare e ringraziare i cittadini (FOTO e VIDEO)

In strada con le sirene accese e poi in sottofondo l'inno di Mameli.

Ieri sera intorno all'ora di cena i militi della Croce Rossa del Comitato di Vado e Quiliano hanno attraversato con le loro ambulanze le strade dei due comuni insieme ai sindaci Monica Giuliano e Nicola Isetta e ai volontari dell'anticendio boschivo V.A.B. Vado Ligure.

Un gesto simbolico in questa difficile situazione legata all'emergenza Coronavirus con richiesta di stare a casa, ringraziando tutti i cittadini per questo momento particolare.

"Una comunità che si sta impegnando, che combatte e che insieme supererà una battaglia durissima, questa è la Vado Ligure che le ambulanze della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Vado Ligure Quiliano hanno voluto incoraggiare e ringraziare questa sera sfilando sotto i balconi delle vie con il loro emozionante messaggio. Grazie a tutti gli operatori e a tutti i volontari che si stanno adoperando e grazie a tutti i cittadini che con responsabilità e rispetto li aiutano restando a casa il più possibile. Andrà tutto bene, proprio grazie alla collaborazione di tutti" dicono dal comune di Vado Ligure.

"La temperatura non aiuta per stare sui balconi, ma noi ci siamo ugualmente. 𝗩𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝘃𝗶 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝗱𝗼. Ci diremo ancora una volta #iorestoacasa: anche noi che dobbiamo uscire per essere #alvostrofianco, con voi siamo #unitaliacheaiuta. 𝗜𝗻𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼" il commento della Croce Rossa.

"Grazie per tutto quello che fate, tutti i 365 giorni dell'anno. Grazie per quello che state facendo, in questo difficile momento, insieme a tutti gli operatori del sistema sanitario. La comunità di Quiliano è solidale e vicina a tutti voi" ha scritto il sindaco di Quiliano Isetta.