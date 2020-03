Meteo: tregua nel weekend, poi torna una nuova fase di maltempo

Ancora qualche pioggia oggi, poi weekend con un po’ di tregua e temperature in rialzo. Ma da lunedì nuova fase di maltempo in arrivo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 27 marzo.

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli in pianura specie su cuneese, e nevicate oltre gli 800/1000 m sulle Alpi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 9 e 14 °C. Venti assenti o deboli settentrionali su pianure, moderati o localmente forti sempre settentrionali su Liguria.

Sabato 28 e domenica 29 marzo.

Bel tempo con poche nubi sabato. Nuvolosità in aumento domenica, con piogge e rovesci al pomeriggio sulle zone alpine per l’arrivo di aria più fredda da nord che entrerà più decisa da lunedì. Temperature in aumento domani, con minime che saranno comprese tra 4 e 9 °C, e massime che domani saranno comprese fra 15 e 18 °C, mentre domenica caleranno leggermente. Venti assenti in pianura sabato, ancora moderati al mattino da nord su Liguria ma in calo di intensità. Domenica venti generalmente deboli di direzione variabile, rinforzo in serata dai quadranti settentrionali sulle pianure del Piemonte orientale per Foehn.

Da lunedì 30 Marzo

Nuovo ingresso di aria fredda da nord con una fase di maltempo nella giornata di lunedì. Calo delle temperature a seguire con possibili nuovi episodi di brinate e gelate al mattino.

