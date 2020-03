Vendone guarda già al dopo-Coronavirus: installate le ricariche per e-bike a Leuso e Castellaro

Sono attive, nelle frazioni di Leuso e Castellaro del Comune di Vendone, le nuove colonnine di ricarica per le e-bike. Il servizio è completamente gratuito.

Una bella testimonianza di lungimiranza e spirito positivo da parte del comune dell'entroterra ingauno: perché se da una parte è vero che in questi giorni è praticamente impossibile vedere persone in giro in bicicletta, d'altro canto è già adesso il momento di pensare al "dopo".

Terminata l'emergenza Coronavirus, infatti, la voglia di "aria aperta" accumulata dagli italiani in quarantena potrebbe rappresentare una importante risorsa per il rilancio dell'economia turistica. E in tutto questo il turismo outdoor giocherà un ruolo fondamentale.