Emergenza Coronavirus: in Liguria cala il numero dei nuovi positivi (+67), le vittime salgono a 331

Cala la curva del contagio in Liguria. Da ieri i nuovi casi sono 67, per un totale che ammonta a 2329 persone positive al Covid-19. 1180 sono gli ospedalizzati, di cui 157 in terapia intensiva, sono al domicilio 878 persone (5 in più di ieri). Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 271. I guariti con due test negativi consecutivi sono 34.

Aumentano, purtroppo, i decessi: sono 331 dall'inizio dell'emergenza, 51 in più di ieri.