Terza Commissione regionale in videoconferenza, il presidente Costa (Liguria Popolare): "Occasione importante per un confronto costruttivo con i consiglieri"

Questa mattina si è svolta in videoconferenza la seduta della III Commissione-Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, presieduta da Andrea Costa (Liguria Popolare) in cui l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti ha illustrato ai consiglieri gli interventi assunti e quelli previsti per affrontare la grave crisi del settore produttivo, commerciale e artigianale sorta in Liguria in seguito all’epidemia.

E’ la prima seduta delle commissioni del Consiglio regionale organizzata dopo l’inizio dell’epidemia.

"La riunione di oggi, avvenuta adottando tutte le necessarie cautele igienico sanitarie, è la testimonianza concreta – dichiara Costa - dell’impegno dell’Assemblea legislativa per contribuire al sostegno del nostro tessuto economico e produttivo. E’ stata un’occasione importante per un approfondimento sulle iniziative assunte dalla Regione e per un confronto costruttivo con i consiglieri, che hanno chiesto chiarimenti e avanzato proposte".

Alla seduta di questa mattina seguiranno nuovi incontri per conoscere le problematiche e le misure assunte anche in altri settori: "Ci siamo presi l’impegno – spiega il presidente – di organizzare ulteriori sedute con gli assessori Cavo, Berrino e Mai per approfondire le tematiche di competenza in modo che il Consiglio abbia una panoramica completa della situazione e delle iniziative che sono state e saranno assunte per contrastare i drammatici effetti negativi di questa emergenza sanitaria".