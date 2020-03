Cardiologia per pazienti affetti da Covid-19 al San Paolo di Savona

La Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Savona, diretta da Pietro Bellone, ha reso operativa da oggi la parte Covid della struttura.

Si tratta di quattro posti con box singoli isolati monitorizzati con filtro per gli operatori. Servono per le emergenze cardiologiche STEMI (infarti miocardici che richiedono immediatamente l'intervento di angioplastica e altre urgenze) in pazienti sospetti, probabili o certi Covid-19 da tutta la Asl2.

Ciò consentirà di mantenere una operatività non-Covid per l'unità cardiologica del Santa Corona di Pietra Ligure.