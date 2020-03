Emergenza Coronavirus, elenco interventi prioritari per i professionisti sanitari

Emergenza Coronavirus. Un elenco di interventi prioritari per i professionisti sanitari. Le proposte della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria: 1) Dotare i medici-chirurghi, gli odontoiatri e gli operatori sanitari tutti dei necessari dispositivi di protezione individuale necessari a garantire la tutela della salute dei medesimi e di tutti i cittadini-pazienti. Ciò vale sia per chi lavora negli Ospedali, in PS e nei servizi 118, sia per i Medici di Medicina Generale (MMG) e di Continuità Assistenziale (MCA), per i Pediatri di Libera Scelta (PLS), per gli Specialisti Ambulatoriali, per gli Odontoiatri e tutti i Libero Professionisti. Inoltre, è necessario predisporre scorte di farmaci, dispositivi e ossigeno dal momento che - in alcune aree - iniziano a scarseggiare, consentendo un approvvigionamento delle singole Regioni in base alle precipue necessità.

2) Prevedere l’ospitalità alberghiera gratuita di tutto il personale sanitario ammalatosi o, comunque, posto in quarantena/isolamento fiduciario in modo tale da poter proteggere le rispettive famiglie.

3) Inserire indennità per straordinari e aumenti salariali in modo tale da equiparare gli stipendi di chi è già dipendente con i contratti straordinari previsti per l’emergenza; contestuale rimozione di tutte le incompatibilità in essere per favorire il reclutamento di personale.

4) Assegnare a ENPAM piena autonomia per attuare tutte le misure ritenute congrue a sostegno di Medici e Odontoiatri.

5) Esclusione dei professionisti sanitari da responsabilità civili e penali per tutto il periodo dell’emergenza, e in ogni caso garantire ogni copertura assicurativa da parte delle polizze già in essere (anche e soprattutto allorquando il professionista sanitario venga spostato – causa emergenza - in mansioni diverse da quelle per cui la polizza era stata stipulata).