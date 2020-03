Coronavirus, i Lions (zone A e B III Circoscrizione Distretto 108ia3) donano un videolaringoscopio al San Paolo di Savona

I Club delle zone A e B della III Circoscrizione del Distretto 108ia3 del Lions International, consegneranno nella giornata odierna un videolaringoscopio richiesto dai medici del San Paolo di Savona al fine di facilitare la intubazione di pazienti colpiti dal Coronavirus.

Questa donazione di più Clubs si aggiunge alle altre donazioni fatte singolarmente dai diversi Lions Clubs. In particolare il Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi P. ha donato un contributo sostanzioso alla Croce Bianca di Spotorno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Questa la nota congiunta: "Come esprimere, in questi momenti di disorientamento e sconforto, quanto c'è nel cuore di tutti noi? Come dare ed essere utili senza ingombrare, come non disperdere energie che saranno indispensabili nei lunghi mesi che ci attendono? Tutti i nostri Club, che piangono come tutti amici e parenti, hanno comunque tanta voglia di dire che ci sono, come sempre, per servire".

"Abbiamo chiesto i bisogni urgenti e con umiltà ci siamo messi a disposizione per rispondere di volta in volta, come meglio si potrà, alle richieste. Prima di tutto la tutela della vita: il Direttore della Rianimazione dell'ospedale San Paolo di Savona ci ha chiesto uno strumento particolare, un videolaringoscopio «GlideScope», che è necessario agli operatori per intubare anche i pazienti più complicati e a rischio malattie diffusibili".

"I Lions Club della Zona A (Albissola Marina e Albisola Superiore “Alba Docilia”, Arenzano - Cogoleto, Valbormida e Varazze - Celle Ligure) e B (Savona Host, Savona Priamar, Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e Vado Ligure - Quiliano “Vada Sabatia”) della III Circoscrizione si sono messi insieme per acquistarlo subito, essendo questo reperibile rapidamente sul mercato".

"Sarà già in uso a brevissimo e contiamo che possa "servire" non uno solo ma tanti pazienti. Ognuno di noi, nel tempo che non manca per pensare, ha mille idee e mille iniziative. Ricordiamo però che il tempo non è amico e che presto tanti non avranno più risorse per sopravvivere: tanti ora donano, ma domani avranno bisogno. Cercheremo di esserci".