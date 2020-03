Savona, accordo tra Comune e Croce Rossa: attivi i servizi "Pronto Spesa" e "Pronto Farmaco"

"Al fine di garantire l’assistenza nei confronti dei Cittadini bisognosi nel territorio savonese e di tutelare la salute in un momento difficile come questo, si è provveduto a stipulare un accordo con la Croce Rossa di Savona per le attività di supporto 'Pronto Spesa e Pronto Farmaco' nonché di condivisione dei dati in tale ambito per lo svolgimento di attività e di reciproco scambio di buone prassi".

A comunicarlo sono il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e gli assessori a Servizi Sociali ed alla Protezione Civile, rispettivamente Ileana Romagnoli e Maurizio Scaramuzza.