Emergenza coronavirus: l'impegno dei giovani volontari genovesi

Linda 22 anni, Sajib 20 anni, Alberto 27 anni, Clarissa 19 anni, Corina 22 anni sono alcuni dei tanti volontari del #serviziocivileuniversale delle pubbliche assistenze #Anpas che in tutta Italia sono impegnati quotidianamente in attività di soccorso e assistenza. Con coraggio e responsabilità hanno scelto di continuare ad occuparsi delle persone più vulnerabili: #noirestiamoconvoi

Linda Guerrini, a Genova , “perché in questo momento più che mai anche il nostro contributo è importante” e le fa eco Sajib Baprye, impegnato a Genova anche lui, “ho scelto di continuare il servizio civile, nonostante avessi la possibilità di sospenderlo, perché ritengo che non bisogna tirarsi indietro di fronte alle necessità della collettività. In questo periodo mi occupo della distribuzione della spesa a domicilio o, come in questo caso, della consegna dei farmaci con l'utilizzo del segway”.

A Mignanego, un comune sparso di poco più di 3.500 abitanti in provincia di Genova, c’è Alberto Puliti che dice “ho deciso di proseguire il servizio per essere a disposizione della cittadinanza” Sono giovani che credono nel proprio impegno e incarnano lo spirito più autentico del #servizocivileuniversale.

“Credo in quello che facciamo tutti noi, penso sia importante in questo momento restare uniti e dare il massimo per fronteggiare questa situazione” ci racconta Clarissa Greco da Savona, declinando in modo attivo il nostro #distantimauniti. Come Corina Elena Danciu di Albenga che alla domanda “perché”, risponde con straordinaria semplicità, “perché credo in quello che faccio!”.