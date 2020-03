Albisola, nuova ordinanza del sindaco Garbarini: chiusi tutti gli esercizi commerciali domenica 29 marzo

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini oltre a confermare la chiusura della passeggiata, delle spiagge, i moli, i sentieri, i parchi e i giardini (Via dei Conradi, via Lanfranco, via alla Massa, parco Accoglienza, piazza Libertà, Luceto e Ellera) ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali comprese le attività di consegna a domicilio per domenica 29 marzo.

"Per l'assolvimento delle primarie esigenze e prioritarie necessità (lavoro, spesa, acquisto farmaci, ecc) seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario" ha specificato il primo cittadino albisolese.

Confermate le restrizioni del Dpcm legate all'uscita con il proprio cane consentita solo nelle immediate vicinanze di casa così come l'attività motoria (jogging, bici, passeggiate).