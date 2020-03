Coronavirus, Gal Valli Savonesi: bandi da oltre 5 mln di euro, prorogate le scadenze per imprese ed enti locali

“In questo drammatico momento per le persone e per le aziende anche il supporto che i bandi Gal Valli Savonesi possono dare ai territori interni della provincia di Savona sono di una grande importanza. Sono finanziamenti che accompagneranno la ripresa economica e il rilancio di molte imprese quando l'emergenza sarà superata”.

Le parole del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Luciano Pasquale al termine del Consiglio direttivo del Gal Valli Savonesi che si è svolto via Skype, con al centro l’emergenza coronavirus e la situazione sul percorso amministrativo avviato sui bandi per imprese ed enti locali. Sindaci e associazioni di categoria hanno sperimentato una delle prime riunioni di organismi collettivi riuniti con questa modalità.

Il direttore Gal Valli Savonesi Giovanni Minuto è soddisfatto per la risposta dei componenti del Consiglio: “Abbiamo svolto la riunione con una soddisfacente qualità dei collegamenti. Ripeteremo questa modalità, nel caso, anche per non farci fermare da questa emergenza e dare così sostegno ad enti ed aziende”.

“E' passata la linea di concedere proroghe adeguate alle scadenze già fissate per i bandi aperti e per quelli calendarizzati dal mese di aprile. Tutti i bandi vengono prorogati di almeno un mese con l’impegno del Gal a concedere ulteriori proroghe in caso perduri il periodo emergenziale” aggiunge il presidente Gal Osvaldo Geddo.

“Si tratta di un calendario importante che viene implementato dai bandi approvati rivolti al Progetto Integrato Birra (finalizzato ad ottenere birre da ingredienti autoctoni o locali) ed al Progetto Integrato Experience con la Tourist card per creare pacchetti esperienziali per lo sviluppo turistico dell’entroterra” conclude Geddo.

L’approvazione dei bandi nella seduta in remoto di ieri da parte del Consiglio Direttivo portano a 17 i bandi in apertura dal prossimo 2 aprile, per oltre 5 mln di euro: questo l’importo complessivo dei bandi Gal Valli Savonesi che saranno disponibili sui siti agriligurianet.it e vallisavonesigal.it. Tra questi i progetti Outdoor con un bando per la sentieristica rivolto ai Comuni per € 1.740.000 ed un bando rivolto alle imprese che viene aumentato di € 79.000, giungendo ad un totale di € 1.014.000.

Altri bandi importanti sono: “Paesaggi Terrazzati” con € 550.000 rivolto ad aziende agricole per la sistemazione di muri ed altre opere, oltre a quello dell’Agrobiodiversità con € 275.000 per interventi in castanicoltura ed altre fruttifere locali, valorizzando quindi produzioni locali del nostro territorio.