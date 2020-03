Grande distribuzione chiusa alla domenica pomeriggio, Fisascat Cisl Liguria: "Piccolo passo avanti"

"In questa fase di emergenza sanitaria, la decisione di andare verso la chiusura pomeridiana domenicale della grande distribuzione, se sarà confermata, può rappresentare un primo segnale che va nella giusta direzione, conseguito grazie alle nostre pressanti richieste alla Regione" comunica Fisascat Cisl circa la decisione di riorganizzare gli orari di apertura dei supermercati in Regione.

"Ora però bisogna continuare ancora più forte su questa strada per garantire una maggiore tutela. Dobbiamo essere tutti uniti per garantire le lavoratrici e i lavoratori in questo sforzo encomiabile assicurando la loro salute e quella dei consumatori”, spiega in una nota Silvia Avanzino, segretario generale ligure.