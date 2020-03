Il Comune di Albenga porta avanti la manutenzione del verde pubblico e la pulizia della città

Oltre alla sanificazione degli edifici comunali (comprese le farmacie e il canile) effettuata venerdì e che sarà ripetuta il prossimo, la SAT procederà alla disinfezione di tutte delle strade delle zone urbanizzate di Albenga, frazioni comprese utilizzando prodotti non nocivi per animali e ambiente. Le operazioni saranno effettuate lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6.00 alle 12.00.

Sempre la SAT sta continuando, inoltre, la sostituzione dei vecchi bidoni con le nuove e più igieniche campane che, tuttavia, rimarranno aperte ed accessibili (anche senza chiave) per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in corso.

"Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini - aggiunge Pollio - per effettuare la raccolta differenziata ai massimi livelli per raggiungere l'obiettivo e salvaguardare l'ambiente. Esorto tutti a depositare i propri rifiuti solo nelle rispettive campane e a non lasciarli sulle strade pubbliche. Nelle frazioni, per il momento rimane tutto come prima, la ditta Sat continuerà con la raccolta porta a porta".