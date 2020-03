Stanotte torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

L'attenzione dedicata alle vicende legate al Coronavirus rischia di far passare in cavalleria una procedura importante: questa notte infatti, precisamente alle ore 2 di notte di domenica 29 marzo, scatterà l'ora legale. Il tradizionale appuntamento che saluta l'arrivo della primavera e ci accompagna per tutta l'estate e ci porta fino all'autunno.

Bisognerà infatti spostare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio "classico". Un sistema semplice che permette il risparmio di una considerevole quantità di energia donandoci un'ora in più di luce naturale alla sera. Smartphone, cellulari e tablet sono ormai programmati per impostarsi, automaticamente, al cambio dell'orario.

Si perderà così un'ora di sonno con gli effetti simili ad un piccolo jet-lag, al quale il nostro organismo reagirà, forse, con insonnia, stanchezza e irritabilità prima di tornare al suo normale ritmo sonno-veglia.