Laigueglia, scatta l'allarme antincendio in casa di riposo. Intervento dei Vigili del fuoco

Intervento nella primissima mattinata di oggi in una casa di riposo a Laigueglia per i Vigili del fuoco, mobilitati dall'attivarsi di un allarme antincendio della residenza per anziani.

L'allarme è però subito rientrato. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno potuto constatare che si trattava di un apparecchiature elettrica, un frigorifero, dal quale è fuoriuscito del fumo facendo scattare i dispositivi di salvaguardia.

Fortunatamente solo dello spavento per ospiti e personale senza alcun danno a cose o persone.