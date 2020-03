Funivie, Ripamonti (Lega): "Nessun lavoratore deve rimanere indietro"

“Auspico che anche da parte delle forze di governo, durante l’approfondimento in commissione Bilancio in corso al Senato, sia data massima attenzione alla questione di Funivie, per cui abbiamo depositato un emendamento, che ricalca il testo del ddl 1727 e che, vista l’emergenza Covid-19, non è stato possibile affrontare". Lo dichiara il senatore della Lega Paolo Ripamonti.

"È indispensabile provvedere alla nomina del Provveditore delle opere pubbliche a commissario straordinario alla ricostruzione dell’impianto, gravemente danneggiato a novembre 2019".

"I lavoratori di Funivie, ormai da mesi, si trovano in una situazione di estrema difficoltà, acutizzata dall’attuale emergenza sanitaria e conseguentemente economica. Nessun lavoratore deve rimanere indietro: è necessario il massimo impegno di tutti perché dipendenti e azienda, una volta usciti dall’emergenza sanitaria, possano riprendere la propria attività, essenziale per il territorio” conclude il senatore leghista.