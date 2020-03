Tutela delle case di riposo, la minoranza di Spotorno: "Urgente il tampone per tutti gli ospiti ed i dipendenti delle nostre RSA"

Richiede di prendere misure per tutelare la salute degli ospiti delle case di riposo presenti a Spotorno la minoranza consiliare. Un tema che sta assumendo un'importanza primaria nell'affrontare l'emergenza sanitaria.

"Il Covid-19 miete vittime fra gli anziani e si insinua nelle case di riposo mettendo a rischio la vita di tanti ospiti la cui condizione di vita è spesso precaria. L‘esperienza italiana, e non solo, di questi giorni mette in allarme le strutture parasanitarie che non sarebbero in grado, come dimostrato dai casi conclamati, di arginare eventuali contagi mettendo a rischio l‘incolumità degli ospiti con basse difese immunitarie" si legge nella nota firmata dai tre gruppi 'Spotorno che vorrei', 'Spotorno nel cuore' e 'Adesso Spotorno'.

"I tre gruppi di minoranza di Spotorno hanno già da alcuni giorni posto la questione della tutela delle due Case di Riposo spotornesi (l’Opera Pia Siccardi Berninzoni e La Quiete) al sindaco senza ottenere, anche in questo caso, risposta alcuna.

Crediamo che sia urgentissimo che il sindaco richieda all‘ASL del savonese che tutti gli ospiti ed il personale interno, vengano sottoposti al tampone per individuare eventuali positività al virus, avviando un‘indagine preventiva" chiedono i consiglieri Franco Bonasera, Massimo Spiga, Franco Riccobene e Matteo Marcenaro.

"Inoltre è altresì urgente che l’amministrazione comunale collabori affinché vengano predisposte norme di assoluta garanzia sanitaria per evitare contatti con l‘esterno che possano essere veicolo di trasmissione del virus stesso - proseguono -. Occorre tutelare con tutti i mezzi a disposizione l‘incolumità dei nostri anziani che in questo momento sono i più esposti al pericolo del Covid-19".

"Per tale ragione le tre minoranze di Spotorno sollecitano il sindaco, senza ulteriori indugi, a prendere i necessari provvedimenti a tutela degli anziani e degli operatori interni" concludono i quattro consiglieri dell'opposizione.