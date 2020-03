Coronavirus, al San Martino 78 nuovi nati dall'inizio dell'emergenza. Continuano le attestazioni di solidarietà al personale (FOTO)

Ad ora sono 38 i ricoverati in Malattie Infettive al San Martino di Genova, 43 nelle tre rianimazioni del Policlinico ed altri 6 pazienti in terapia sub intensiva. Altri 30 si trovano al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 27 al quinto piano della palazzina laboratori, 47 quelli gestiti al primo piano del Pronto Soccorso. Sono tutti reparti soggetti a rapidi turnover.

Oggi alle 14 intanto sono iniziati gli ingressi di pazienti Covid presso il Padiglione Maragliano, come da programmi: 10 ad ora in degenza, tutti a bassa intensità di cura.

Buone notizie arrivano anche dai reparti dedicati alle nuove nascite, con il dottor Cesare Arioni e il dottor Claudio Gustavino che segnalano 78 nuovi nati dall’8 marzo ad oggi.

Due di essi sono figli di madre Covid sintomatiche, pretermine, entrambi in condizioni tali da necessitare trasferimenti e ricoveri presso il Gaslini. Un neonato figlio di madre Covid asintomatica è stato posto in isolamento in reparto, 3 invece i neonati posti in isolamento nati da madri Covid sospette risultate poi negative a tampone.

Tutti i neonati, al pari della casistica mondiale, sono risultati poi negativi al tampone, al momento non appare dunque positiva una trasmissione diretta materno-fetale.

Intanto prosegue la gara di solidarietà da alcune attività commerciali, specialmente quelle appartenenti al mondo della ristorazione, per portare presso i vari reparti del San Martino un supporto morale ma anche di specialità gastronomiche per tutto il personale medico di turno. Il tutto accompagnato da biglietti affettuosi, per ricordare che se "andrà tutto bene" molto sarà per meriti di queste persone.