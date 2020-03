Coronavirus, in arrivo i farmaci per curarsi a casa. Vendita con prescrizione medica e presso le farmacie ospedaliere

Per il vaccino bisognerà aspettare circa un anno, se non di più, ma qualcosa comincia a muoversi sul fronte delle cure per il Covid-19.

A battere un colpo, grazie alle sperimentazioni ed i trattamenti avviati con alcuni farmaci nelle scorse settimane in diversi presidi ospedalieri di tutto il territorio nazionale, è l'Aifa. Raccolti i primi promettenti risultati, l'Agenzia del farmaco ha approvato una determina pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che autorizza, su tutto il territorio nazionale, l'uso di questi farmaci dietro prescrizione medica.

La notizia riguarda i farmaci antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali usati contro l'Aids, come il Lopinavir, il Danuravir ed il Ritonavir "per il trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV".

Ad annunciare il via libera a questa possibilità per i pazienti risultati positivi al virus ed in una fase non acuta della malattia è stato il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini. Per acquistare i farmaci, dispensati dalle farmacie ospedaliere e interamente a carico del Servizio Sanitario nazionale, sarà dunque indispensabile una ricetta medica. Le strutture che somministreranno tali farmaci saranno quindi obbligate "di trasmettere tempestivamente all’area pre-autorizzazione dell’Aifa i dati relativi ai pazienti trattati".

Una buona notizia quindi dal mondo medico, in attesa dell'evolversi del quadro dei contagi e del tanto sperato calo. Mentre altre novità si attendono nei prossimi giorni dal Governo sul fronte della proroga delle misure di contenimento.