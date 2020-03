Continua la corsa alla solidarietà per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

L'Avis Rocchetta, in aiuto all'associazione ''Abbazia di Ferrania", si è messa in opera per realizzare 1000 mascherine da donare al comune di Cairo Montenotte.

“Per chi volesse darci una mano a realizzare le mascherine, ci contatti al 3409601024, in modo da potervi fornire il materiale necessario. Lavorare insieme significa vincere insieme” spiegano dall’Avis di Rocchetta.