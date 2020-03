"MillesyWood" lancia una raccolta fondi per sostenere la Croce Rossa locale

Una raccolta fondi per sostenere la Croce Rossa di Millesimo, impegnata in prima linea nel contrasto alla pandemia di Covid-19. Questa l'iniziativa messa in campo dai gestori di "MillesyWood", una pagina goliardica presente su Facebook.

Gli organizzatori sono Filippo Cedrato (originario della Sicilia, ma residente a Millesimo da moltissimi anni) e Mattia Martino (operaio presso l'azienda "Torterolo & Re"). La raccolta fondi è stata lanciata tramite GoFundMe (CLICCA QUI).

"In questo periodo così difficile per la nostra comunità - spiegano i gestori della pagina social "MillesyWood" - abbiamo deciso di fare qualcosa di serio, lanciando una raccolta fondi da donare interamente ai militi della Croce Rossa di Millesimo. Un piccolo grande gesto per chi ogni giorno è sul campo per garantire un servizio di vitale importanza. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese bellissimo, abitato da persone meravigliose. Mettiamoci una mano sul cuore e tutti insieme aiutiamo questi angeli".