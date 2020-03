Coronavirus, un punto sui soccorsi e la situazione territoriale nelle Albisole: in diretta alle 16.00 su Facebook

La situazione legata all'emergenza Coronavirus nei comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, come stanno gestendo i trasporti dei positivi al Covid le Croci delle due Albisole e se sono stati attivati servizi ulteriori sul territorio.

La Croce Oro di Albissola e la Verde di Albisola da qualche settimana sono in prima linea per i loro servizi non solo nel savonese ma anche in tutta la Liguria con trasporti ulteriori fuori regione, come accaduto per il trasporto dei positivi sbarcati dalla Costa Luminosa.

Hanno bisogno però di dispositivi di protezione individuale che stanno scarseggiando, ascolteremo la loro situazione, provando a lanciare un messaggio forte.

Alle 16.00 in diretta sulla nostra pagina Facebook di Savonanews interverranno il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, di Albissola Marina Gianluca Nasuti, il presidente della Croce Oro Alessio Salis e Emmanuele Pescio, direttore dei Servizi della Croce Verde.

Potete intervenire in diretta con le vostre domande ai nostri ospiti.

La diretta la potrete trovare anche all'interno dell'articolo.