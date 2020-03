Emergenza Covid: da Asl 2 bando per l'assunzione di 5 dirigenti in medicina interna

Continua l'opera di espansione, così com'è stata definita dagli amministratori regionali, della sanità ligure. Ed anche in provincia di Savona sarà ampliato l'organico del personale.

Fino all'1 aprile è stato infatti aperto dalla Asl 2 Savonese un bando per l'assunzione, a tempo determinato, di cinque dirigenti medici in medicina interna per far fronte all'emergenza Covid-19.

Per poter accedere al bando è necessario essere laureati in medicina e chirurgia, possedere una "specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini rispettivamente dal D.M. Sanità 30.01.1998 e dal D.M. Sanità 31.01.1998", ed infine essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima.

Le domande dovranno pervenire via mail all'indirizzo protocollo@pec.asl2.liguria.it e sottoscritte con firma digitale. Maggiori informazioni si possono reperire al seguente link (CLICCA QUI).

La possibilità di assumere nuovo personale è stata data all'azienda sanitaria in attuazione dell'articolo 2 del Decreto Legge n.14 del 9 marzo, indicante le “Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio Sanitario Nazionale”.