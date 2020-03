La Croce Bianca di Varigotti continua la raccolta fondi in favore del Santa Corona

Prosegue da qualche giorno la raccolta fondi della Croce Bianca di Varigotti per sostenere il personale del Santa Corona nell'affrontare l'emergenza Coronavirus.

In poco tempo si è già superata quota 9 mila euro su un obbiettivo posto dai volontari della pubblica assistenza ed organizzatori della raccolta sulla piattaforma GoFundMe.

"Abbiamo deciso di creare questa campagna per essere più vicini a chi è in prima linea e sostenerli con l'unica cosa che possiamo fare da casa: donare dispositivi e attrezzature essenziali per l'incolumità di quelle persone che stanno lavorando allo stremo delle forze, con l'obbiettivo di fermare questo virus" spiegano gli organizzatori.



"Il territorio Ligure è profondamente colpito con oltre 2000 persone contagiate - proseguono -, ed il numero è destinato inevitabilmente a crescere nei prossimi giorni. I medici e tutto il personale del Santa Corona di Pietra Ligure stanno lavorando senza sosta. Possiamo aiutarli rinforzando il pronto soccorso e la terapia intensiva dell'Ospedale Santa Corona".

L'obbiettivo è quindi quello di riuscire a fornire il nosocomio pietrese, che ha iniziato da qualche tempo ad accogliere pazienti affetti da Covid-19, di tutto il materiale necessario per affrontare la malattia che colpisce principalmente le vie respiratorie: ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, strumenti per il monitoraggio emodinamico, cuffie, camici, occhiali monouso e mascherine FFP2 ed FFP3.

"Ognuno di noi può fare la sua parte - ricordano i volontari della Croce Bianca -. Tutti i fondi verranno versati al Santa Corona di Pietra Ligure ad eccezione di una quota destinata al servizio assistenza territoriale G.SAT dedicato all'emergenza epidemiologica da Covid19".

Questo il link per effettuare la donazione:

https://www.gofundme.com/f/pa-varigotti-per-l039ospedale-santa-corona