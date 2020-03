A Quiliano la via Crucis si celebra "a porte chiuse" e in diretta su Facebook

Venerdì prossimo 3 aprile, don Michele Farina celebrerà – in solitudine e in luogo ancora da definire – una particolare Via Crucis per le quattro parrocchie di cui è guida pastorale ovvero Quiliano, Valleggia, Montagna e Roviasca.

“Non potendo esserci la partecipazione dei fedeli, per essere comunque in comunione fra noi ho pensato di chiedere ai vari gruppi delle parrocchie di scrivere i testi della via crucis – spiega don Farina – ho affidato loro il brano della Parola di Dio che si riferisce alla stazione chiedendo una breve riflessione e una breve preghiera che poi leggerò durante il percorso”.

Ulteriori dettagli saranno comunicati sulla pagina Facebook di don Michele dove, compatibilmente con le disponibilità tecniche, sarà anche trasmesso il rito in diretta.