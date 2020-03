Cairo, emergenza Coronavirus: ecco dove ritirare le mascherine artigianali

Potranno essere ritirate da oggi, lunedì 30 marzo, le mascherine artigianali. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

"Le mascherine artigianali predisposte dall'amministrazione comunale - si legge nella nota - in collaborazione con le associazioni AVO Valbormida e Abbazia di Ferrania potranno essere ritirate presso gli esercizi commerciali indicati (di seguito) del capoluogo e delle frazioni".