Carcare, il Liceo Calasanzio non si ferma: attivata la "didattica a distanza"

Il Liceo Calasanzio di Carcare sempre più impegnato nella “didattica a distanza”: già dalla prima settimana di assenza degli studenti dalle aule scolastiche la Dirigente si è tempestivamente attivata coinvolgendo l’Animatore digitale nel predisporre le cosiddette “aule virtuali”, in modo tale da non interrompere il percorso formativo dei ragazzi. Ora, dopo circa un mese, la didattica a distanza, grazie all’utilizzo di piattaforme on line, funziona a pieno regime vedendo “connessi” con i loro studenti tutti i docenti della scuola.

Spiega la Dirigente, Professoressa Maria Morabito: “Mi ritengo molto soddisfatta del lavoro che i miei docenti stanno svolgendo. Noi come scuola non abbiamo esitato ad attrezzarci per far fronte a questo momento di grave emergenza innanzitutto sanitaria e umana, ma ovviamente anche scolastica. Grazie ad apposite piattaforme, abbiamo fatto in modo che docenti e studenti possano connettersi ogni mattina, creando degli ambienti di apprendimento che continuino ad essere basati su importanti momenti di interscambio.

Il punto, infatti, non è solo quello di far sì che i ragazzi non perdano tempo prezioso e proseguano il loro percorso formativo. Non si tratta semplicemente di “dare loro compiti”. Per il nostro Istituto è anche importante che i giovani possano continuare a confrontarsi con i loro docenti, ad avere supporto e stimoli; insomma, che non si sentano soli e continuino a vivere, per quanto possibile, qualche momento in cui, “seppur virtualmente”, escono dalle mura delle loro abitazioni per incontrare compagni e insegnanti, proseguendo, appunto, tutti insieme nel loro percorso di crescita. Il coordinamento e il monitoraggio della DaD continua, come tutte le altre funzioni: Il Liceo Calasanzio non si è mai fermato! Noi ci siamo!!”.