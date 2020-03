Coronavirus,1 milione e mezzo per il savonese per le persone in difficoltà: le cifre stanziate comune per comune

1 milione e 590 mila euro per la provincia di Savona che il Governo ha stanziato, su ordinanza della protezione civle 400 milioni da destinare ai Comuni da distribuire alle persone in difficoltà per reperire i beni di prima necessità in questa emergenza Coronavirus.

La protezione civile nazionale ha reso noto che ai comuni con popolazione sino ai 5mila abitanti viene riconosciuto un contributo non inferiore ai 20mila euro; ai comuni con popolazione da 5mila a 30mila abitanti un contributo di 50mila euro; ai comuni con popolazione da 30mila abitanti a 69mila abitanti 80mila euro; ai comuni capoluogo di provincia e di regione 150mila euro.

Per Savona sono stati stanziati 320mila 437 euro, in totale nella provincia senza il comune capoluogo 1 milione e 269mila euro, per tutta la regione 8 milioni 744mila 337 euro.

Queste le cifre stanziate comune per comune:

Alassio 56.986,51; Albenga 163.069,87; Albisola Superiore 52.390,06; Albissola Marina 28.395,18; Altare 10.997,28; Andora 49.821,71; Arnasco 4.431,84; Balestrino 3.260,50; Bardineto 5.738,91; Bergeggi 5.778,70; Boissano 15.128,44; Borghetto Santo Spirito 32.199,88; Borgio Verezzi 11.483,19; Bormida 2.275,30; Cairo Montenotte 75.317,29; Calice Ligure 9.515,70; Calizzano 9.666,50; Carcare 29.036,67; Casanova Lerrone 5.762,26; Castelbianco 2.603,85; Castelvecchio di Rocca Barbena 1.065,09; Celle Ligure 27.202,33; Cengio 20.775,12; Ceriale 38.537,54; Cisano sul Neva 13.661,17; Cosseria 6.035,93; Dego 12.262,56; Erli 1.792,88; Finale Ligure 61.180,05; Garlenda 6.942,04; Giustenice 6.369,98; Giusvalla 2.478,79; Laigueglia 9.808,77; Loano 64.045,82; Magliolo 5.859,77; Mallare 7.261,40; Massimino 670,84; Millesimo 18.727,10; Mioglia 3.394,93; Murialdo 5.513,72; Nasino 1.392,94; Noli 2.632 13.953,72 Onzo 214 1.631,74 Orco Feglino 901 5.690,09 Ortovero 1.589 11.554,32 Osiglia 3.473,10; Pallare 5.937,24; Piana Crixia 4.928,90; Pietra Ligure 46.287,96; Plodio 3.345,29; Pontinvrea 4.868,53; Quiliano 38.134,83; Rialto 3.860,70; Roccavignale 4.151,94; Sassello 9.410,62; Savona 320.437,14; Spotorno 19.493,85; Stella 16.667,70; Stellanello 6.691,39; Testico 1.602,57; Toirano 17.760,29; Tovo San Giacomo 16.169,83; Urbe 4.446,80; Vado Ligure 45.179,56; Varazze 68.883,22; Vendone 2.658,41; Vezzi Portio 4.400,30; Villanova d'Albenga 17.569,30; Zuccarello 2.219,05.

Ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo del 18 aprile 2016 a 50 buoni spesa acquistabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

I sindaci dei comuni provvedono quindi ad individuare la platea dei beneficiari del contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid19 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Il riparto per nucleo familiare del buono spesa è assegnato una tantum pari a 300 euro.