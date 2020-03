Finale Ligure: lavori in via Brunenghi. Garantito il servizio Tpl con minime deviazioni

Da domani sera, 31 marzo, a venerdì 3 aprile (mattina), sarà chiuso il tratto di via Brunenghi compreso dal Bar Casanova fino alla Stazione (direzione Borgo-Marina).

“Da tempo necessita la chiusura di tale tratto per poter intervenire in modo definitivo sulla sostituzione del grigliato trasversale all’interno del tunnel, sfondato in più punti. Visto il periodo dove il flusso veicolare è obbligatoriamente ridotto pensiamo sia il momento più giusto per ridurre al massimo i disagi.

Ai residenti di tale tratto e della zona San Carlo sarà ugualmente concesso il passaggio. Il problema è unicamente all'interno del sottopasso. I nostri uffici hanno già contattato la ditta Tpl Bus ed il servizio sarà ugualmente garantito seppur rivisto con mezzi più piccoli e con deviazioni parziali”, spiega in una nota il Vice Sindaco Andrea Guzzi.