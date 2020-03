Piaggio Aero. Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil: "Ecco il perchè dello sciopero del 30 marzo"

"Venerdì scorso, secondo le modalità previste dal DCPM, la Direzione dell’azienda ha chiesto ai Prefetti di Genova, Savona e Roma l’autorizzazione per proseguire le attività - spiegano dalle organizzazioni sindacali - La richiesta è stata formalizzata ai Prefetti chiedendo la deroga rispetto al Decreto del Governo. Tutti i Prefetti hanno concesso la deroga nonostante il parere negativo delle Organizzazioni Sindacali. Per noi sindacati questa decisione ha dimostrato che il Decreto permette alle aziende di aggirare tutte le indicazioni scientifiche e i comportamenti da adottare per difendersi dal coronavirus. Per questo abbiamo dichiarato sciopero. E per questo chiediamo aii Prefetti di respingere tale richiesta non ritenendola utile per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Infatti in primo luogo il nostro impegno è quello di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In secondo luogo è quello di verificare se le attività produttive richieste rivestono davvero priorità di carattere essenziale. In terzo luogo, che non è ora, responsabilmente pensare al dopo emergenza, mantenere dove possibile in funzione il tessuto produttivo che nelle aziende passa soprattutto attraverso le relazioni sindacali, le competenze, la fiducia".