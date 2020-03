Coronavirus, iniziano a scarseggiare i Dpi e la preoccupazione si fa sentire. Le pubbliche assistenze albisolesi: "L'utilizzo crea stress e non è facile reperirli"

La Croce Oro di Albissola Marina e la Croce Verde di Albisola Superiore dai primi momenti dell'inizio di questa situazione emergenziale legata al Coronavirus sono state in prima linea per il soccorso delle persone positive o con sintomi non solo nei loro territori ma anche in tutta la provincia di Savona e come successo qualche giorno fa anche fuori regione, a Torino per il trasporto di alcuni passeggeri e membri dell'equipaggio sbarcati dalla Costa Luminosa a Savona.

Ieri in diretta su Savonanews hanno fatto il punto della situazione Alessio Salis, presidente della pubblica assistenza albissolese e Emmanuele Pescio, direttore dei servizi della Croce di Albisola, specificando tutte le difficoltà riscontrate sia per l'utilizzo che per il reperimento dei DPI.

"Ci siamo dovuti adeguare, è stata una procedura che non avevamo mai attuato perchè non ce n'era stato bisogno, non è stato semplice utilizzarli, ancora adesso l'utilizzo prolungato è faticoso e fastidioso. Di giorno in giorno le procedure si sono aggiornate, sono cambiate, dalla semplice mascherina abbiamo dovuto iniziare a mettere gli occhiali protettivi, il copri scarpe, la tuta completa, due o tre paia di guanti. Non è semplice svolgere i servizi con tutto quel abbigliamento. Il reperimento dei Dpi è una delle principali attività, la ricerca dei dispositivi fondamentale per continuare lo svolgimento dei servizi, una costante ricerca, per ora riusciamo ad andare avanti ma non possiamo fermarci sono troppo fondamentali per la protezione nostra, dei familiari, di chi soccorriamo"

"Abbiamo dovuto adattarci e imparare, non eravamo preparati nonostante i corsi di aggiornamento. I dispositivi ne avevamo una parte stoccata nel magazzino perchè sono serviti per altri servizi ora servono di più ed è un problema reperirli, stiamo cercando di muovere qualsiasi canale anche tramite al comune, la protezione civile e Anpas. L'utilizzo crea particolare stress, dal semplice appannamento degli occhiali a dover portare delle persone più problematiche che purtroppo hanno la sfortuna di essere state infettate dal virus, ma che noi dobbiamo riuscire a trattare allo stesso modo di chi ha una qualsiasi altra patologia e tutti mascherati non è facile riuscire a trasmettere un senso di sicurezza che loro si meritano" continua Alessio Salis, che ha specificato dell'attivazione del servizio Telefono D'oro in accordo con il comune di Albissola, per consegnare farmaci alle persone anziane o in quarantena.

La preoccupazione è tanta e i volontari delle pubbliche assistenze scarseggiano, anche se la disponibilità di quelli già presenti è stata da subito importante.

"La mole di lavoro che c'era prima è diminuita, tutti i servizi urgenti sono tutti sospesi, siamo concentrati sui soccorsi per le persone colpite dal virus, abbiamo la possibilità di utilizzare tutti i volontari in altre attività, per il momento abbiamo dato la disponibilità per il trasporto dei farmaci ma il comune è riuscito a sopperire alla questione. Riusciamo a svolgere tutte queste attività in più con l'ausilio di volontari che ora sono più liberi non andando a lavorare, a scuola, si trovano ad avere molto più tempo più libero, abbiamo avuto tanta disponibilità. All'inizio non ce l'aspettavamo, in questo caso c'è un fattore aggiuntivo, della paura, del rischio di essere contagiato, il volontario che interviene in questa crisi mette a rischio la sua salute e dei suoi familiari" continua Emmanuele Pescio.

"Tutti i nostri mezzi sono isolati e pronti nel caso di necessità per intervenire su casi di sospetti positivi o di positivi conclamati per urgenze o trasferimenti e ultimamente anche di missioni, una volta che i pazienti sono stati stabilizzati vengono mandati in quarantena o nel proprio domicilio e devono essere trasportati con tutti i crismi di sicurezza per non mettere i nostri militi e le loro famiglie in difficoltà. Abbiamo messo in piedi un sistema che procede a turnazione per alcune pubbliche assistenze e in quota fissa per altre per garantire questi trasporti" continua il presidente della Croce d'Oro.

Un appello è stato rivolto anche al mondo della politica.

"Da quella locale abbiamo la massima disponibilità e collaborazione, da quella regionale e nazionale, ci aspettiamo comprensione e maggior risalto anche i nostri volontari sono in prima linea ed a rischio e quindi maggior informazione e sopratutto dotazioni di protezioni. Abbiamo speso migliaia di euro per acquistarli da tutto il mondo. Gli albisolesi ci stanno aiutando molto" ha spiegato il presidente della Croce Verde Vilderio Vanz intervenuto in diretta.