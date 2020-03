Decreto anti Coronavirus: proseguono senza sosta i controlli delle forze dell'ordine

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e delle polizie locali nei centri urbani, sulla viabilità ordinaria, sulle autostrade nei porti di Savona e di Vado Ligure, negli scali ferroviari, nonché presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici, in attuazione del piano straordinario di controllo e vigilanza del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disciplinato dal Questore con apposite ordinanze.

In allegato la scheda riepilogativa di tutti i servizi effettuati finora (dal 10 al 29 marzo) nonché l’analoga scheda riguardante i servizi effettuati la scorsa settimana (dal 23 al 29 marzo).

Sono state controllate dal 10 al 29 marzo 17.772 persone, 665 persone sanzionate amministrativamente per violazione delle limitazioni alla circolazione, 15 persone denunciate per falsa attestazione di dichiarazione a pubblici ufficiali o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e 25 denunciati per altri reati.

6749 le attività e gli esercizi controllati, 10 titolari di attività o esercizi sanzionati amministrativamente per violazioni delle limitazioni alle attività commerciali, 1 sospensione di un esercizio commerciale.

Dal 23 al 29 marzo sono state controllate 6272 persone, 188 persone sanzionate amministrativamente per violazione delle limitazioni alla circolazione, 2 persone denunciate per falsa attestazione di dichiarazione a pubblici ufficiali o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e 10 denunciati per altri reati. 2377 le attività e gli esercizi controllati, 1 titolare di attività o esercizio sanzionato amministrativamente per violazione delle limitazioni alle attività commerciali.