Albenga, Chirivì (Fratelli d'Italia) chiede interventi immediati a tutela di ospiti e lavoratori del Trincheri

"Riteniamo che le famiglie degli ospiti e i lavoratori abbiano il diritto di sapere quali ulteriori provvedimenti immediati voglia assumere l'amministrazione della casa di riposo a tutela della salute e della vita degli ospiti e dei dipendenti oppure se intenda preguire come fatto fino ad oggi, e cosi qlasciarli al loro, speriamo tutti non tragico, destino" continua Chirivi.

"Qui non si tratta di fare speculazioni politiche, noi non chiediamo dimissioni a nessuno, le responsabilità politiche e giuridiche saranno valutate quando sarà finita l'emergenza, quello che vogliamo, adesso, è sapere quale strategia intendano adottare i responsabili della struttura e che le misure necessarie vengano messe in atto immediatamente, per evitare che il Trincheri diventi un focolaio ed un pericolo anche per le famiglie dei lavoratori. Per questo proponiamo che venga effettuato immediatamente il tampone su tutti gli ospiti e tutti i lavoratori" così conclude Alessandro Chirivi.