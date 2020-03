Coronavirus, il sindaco di Mallare Astiggiano: "Per adesso non risultano persone positive"

Sono due le persone in isolamento sanitario obbligatorio nel comune di Mallare. Lo comunica il sindaco Flavio Astiggiano che poi aggiunge: "Fino a questo momento all'amministrazione non risultano presenti sul territorio comunale persone che siano risultate positive al Coronavirus".

"Nel periodo di emergenza che stiamo vivendo e affrontando, per ricordare le molte vittime di questa drammatica epidemia, onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti ed essere di sostengo l'un l'altro, come altri sindaci d'Italia, ho deciso di indossare la fascia tricolore domani, martedì 31 marzo alle ore 12, osservando un minuto di silenzio davanti al municipio con la bandiera esposta a mezz'asta" aggiunge il primo cittadino.

"Un piccolo gesto in segno di lutto per tutti quei morti e per stringersi intorno alle loro famiglie ed ai loro cari" conclude il sindaco Astiggiano.