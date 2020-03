Emergenza Coronavirus, i consiglieri comunali savonesi di "Italia Viva" presentano una mozione urgente

"Ci troviamo di fronte a una situazione del tutto nuova e che muta di giorno in giorno. In una situazione di questo tipo è importantissimo avere il controllo della situazione soprattutto per quelle categorie di persone che sono 'in prima linea' che non possono attuare l'isolamento sociale, prima arma nelle nostre mani per evitare i contagi". Così i consiglieri comunali savonesi di "Italia Viva" dopo aver presentato una mozione urgente relativa a tamponi e monitoraggio Covid-19.

"Ad oggi è molto complesso poter ampliare il numero dei tamponi, sia per motivi legati alla strumentazione disponibile sia per i numeri del personale a disposizione - proseguono da Italia Viva - Chiediamo l'impegno della Giunta con Regione Liguria su due fronti: il primo è che vengano potenziati i laboratori pubblici in personale e strumenti al fine di aumentare la produzione di tamponi per poterli distribuire alle categorie che offrono servizi essenziali e che hanno un contatto con il pubblico.In particolare e con urgenza: personale medico, infermieristico e OSS, farmacisti, medici di medicina generale, personale e volontari delle pubbliche assistenze e delle forze dell'ordine, personale e ricoverati delle RSA e delle Residenze Protette. Il secondo fronte è che venga potenziato l'approvvigionamento dei test sierologici per facilitare una diagnosi rapida ai Pronto Soccorso e l'osservazione dell'andamento della malattia fino alla guarigione".

*in allegato la mozione urgente presentata e depositata quest'oggi. La mozione è firmata dagli esponenti di Italia Viva e da tutti gli altri consiglieri di minoranza