Il Partito Comunista della Liguria: "Solidarietà al personale dei supermercati"

Rendono noto attraverso una nota congiunta le federazioni di Savona, Genova e La Spezia del Partito Comunista Italiano - Federazione della Liguria: "In queste settimane terribili caratterizzate dalla tremenda pandemia legata alla diffusione del virus Covid-19, tra i tanti lavoratori costretti a mettere a rischio la propria salute e, di conseguenza, quella dei propri cari, ci sono i dipendenti dei supermercati e in generale quelli di tutti i negozi di generi alimentari che si trovano in prima linea ma, a differenza di tante altre categorie di lavoratori, spesso non vengono presi in considerazione.



Nessuno sottolinea come in certe attività, nella maggior parte dei casi, gli orari di accesso al pubblico non siano cambiati e la maleducazione e l'inspiegabile necessità di accaparrarsi generi alimentari che porta alcuni clienti anche più volte nello stesso giorno nello stesso supermercato, non permetta spesso a questi lavoratori di avere un minimo di salvaguardia.

La logistica dei negozi infatti, oltre a dovere scontare l'ignoranza di certi clienti, non permette di rispettare tutte le regole tanto ribadite in questi giorni.

Tutto ciò in considerazione del fatto che i lavoratori sono esseri umani e non macchine e quindi soggetti come tutti a rischio di contagio e trasmissibilità ai familiari.

In questa situazione risultano assolutamente fondamentali:

- chiusure domenicali che permettano la completa sanificazione degli ambienti presi d’assalto durante la settimana e il recupero psicologico e fisico dei lavoratori costretti spesso a stress e a pesanti turni di svariate ore lontani dalle famiglie,

- riduzioni di orario d’apertura che permettano ai lavoratori di poter curare l’allestimento ed il rifornimento degli articoli in sicurezza lavorando con maggior serenità.

Sebbene i beni alimentari siano di prima necessità, in questi momenti in cui il tempo per fare la spesa di certo non manca, non ha alcun senso tenere aperto un supermercato oltre le 12 ore giornaliere men che meno la .