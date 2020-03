Coronavirus, prorogata la validità dei buoni cartacei per l'acquisto di alimenti per celiaci

La validità dei buoni cartacei per l’acquisto di prodotti alimentari per celiaci del mese di marzo è prorogata fino a tutto il mese di aprile. Stessa cosa per i buoni di aprile, che saranno validi anche a maggio. Una scelta adottata per evitare che i buoni l’acquisto di prodotti alimentari perdano la loro validità in un fase in cui l’invito è ancora quello di uscire di casa il meno possibile.

Oltre a questo, fino alla fine di aprile, gli utenti potranno trasmettere ai presidi di riferimento i buoni cartacei, accompagnata dell’elenco degli alimenti che si desidera acquistare. In questo modo il punto vendita potrà provvedere a mettere da parte i prodotti: alla consegna, l’acquirente dovrà consegnare il buono cartaceo firmato.

“Un ulteriore segnale di attenzione verso una categoria che ha esigenze alimentari precise, necessarie a garantirne lo stato di salute – commenta l’assessore alla Sanità Sonia Viale -. In particolare, la possibilità di inviare i buoni in via telematica servirà a ridurre al massimo la presenza delle persone in farmacia o nei negozi autorizzati alla vendita di questi prodotti alimentari”.