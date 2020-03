La sorprendente guarigione dal Covid-19 di Nonna Lina. I medici del San Martino: "A fare la differenza il sistema immunitario"

Ha piacevolmente sorpreso tutti, fino ad arrivare negli Stati Uniti grazie alle telecamere della CNN, la storia della signora Italica Grondona, per tutti ormai "nonna Lina", la donna che a 102 anni ha sconfitto il Coronavirus.

A raccontare questo sorprendente percorso di guarigione sono stati, sulla pagina Facebook del Policlinico San Martino di Genova i medici dell'equipe che ha preso in carico la signora. Si tratta del professor Raffaele De Palma e della dottoressa Vera Sicbaldi, del reparto di Medicina Interna ad indirizzo Immunologico.

"Lina è entrata da noi da una casa di riposo, ormai circa un mese fa - spiega la dottoressa Sicbaldi - presentando i sintomi di uno scompenso cardiaco, leggermente dispnoica, senza mai avere la febbre. Così abbiamo effettuato un tampone che è risultato poi essere positivo".

Nessuna terapia intensiva o sub-intensiva. Nonna Lina è stata aiutata, ma un ruolo fondamentale lo ha giocato la sua tempra: "E' stata trattata con sola terapia di supporto, una blanda ossigenoterapia, ed ha recuperato praticamente da sola. Due giorni fa è così arrivata la dimissione in discrete condizioni generali e tra lo stupore generale".

Decisivo quindi il ruolo che giocano le difese immunitarie dei singoli individui nell'affrontare la malattia: "Appena potremo e nei modi in cui potremo farlo, anche se già abbiamo iniziato a farlo - aggiunge il professor De Palma - approfondendo il caso della signora ed altri simili, studieremo come poter rafforzare il nostro sistema immunitario per aiutarlo a rispondere meglio a questa infezione".

Una bella storia con un degno finale, che può rappresentare una speranza per tutta la popolazione mondiale nell'affrontare la pandemia.